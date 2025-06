Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Katrin LANGENSIEPEN im Europaparlament in Brüssel

Foto: European Union 2019 - Source : EP

München / Brüssel (kobinet) "Die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen von den Grünen findet Werkstätten für behinderte Menschen ungerecht. In der BR Sendung 'quer' sagt Langensiepen, die selbst eine sichtbare Behinderung hat: 'Wir reden über Ausbeutung, wenn jemand für einen Euro die Stunde das Holzhäuschen produziert. Ein nicht behinderter Mensch würde zu solche Konditionen nicht arbeiten'." So heißt es in einem Bericht des Bayerischen Rundfunks BR24. Mit der Überschrift "Werkstätten für behinderte Menschen: Ausnutzung oder Inklusion?" beleuchtet der Bericht, auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat, das Thema aus verschiedenen Perspektiven.

Link zum Bericht von BR24 vom 24. November 2024