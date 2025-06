Takis Mehmet Ali freut sich – behinderte Menschen haben das Nachsehen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Takis Mehmet Ali

"Heute durfte ich in Münster offiziell meine Ernennungsurkunde als neuer Landesrat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) entgegennehmen. Ab dem 1. Januar 2025 werde ich die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, das Sozialdezernat des LWL zu leiten. Ich freue mich darauf, mit einem starken Team Lösungen zu entwickeln, die die Menschen stärken und die Gesellschaft voranbringen. Diese neue Rolle ist eine Herausforderung, der ich mich mit großer Begeisterung stelle", Dies schrieb der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der SPD-Bundestagsfraktion Takis Mehmet Ali am 25. November 2024 auf Facebook. Zu lesen ist dabei nichts, dass aus den vielen Versprechungen, die der für die Behindertenpolitik zuständige Abgeordnete der größten Regierungsfraktion während der letzten drei Jahre im Hinblick auf die behindertenpolitischen Vorhaben gemacht hat, so gut wie nichts geworden ist. Von einer Entschuldigung dafür, dass aus seinen immer wieder geäußerten großen Ankündigungen so gut wie nichts herausgekommen ist, ist auf seiner Facebook-Seite auch nichts zu lesen. Und auch davon nichts, dass er nun noch versucht, für fraktionsübergreifende Lösungen zu streiten, um wenigstens noch ein bisschen der behindertenpolitischen Versprechen zu retten.

Die Abgeordneten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben bereits am 26. September 2024 in Münster Takis Mehmet Ali für acht Jahre zum neuen LWL-Sozialdezernenten gewählt, also gut ein Jahr vor dem ursprünglich anvisierten Ende dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages für den er kandidiert hatte. Seine Bewerbung für den Job muss also wesentlich früher erfolgt sein. Dies hatte eine Reihe von behindertenpolitischen Akteur*innen gewundert, da der noch junge Bundestagsabgeordnete stets äusserst engagiert angekündigt hatte, welche behindertenpolitischen Reformen er noch mit der Ampelkoalition vorantreiben will.

Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der SPD-Bundestagsfraktion, Takis Mehmet Ali, machte im August 2024 in einer Mail an die LIGA Selbstvertretung noch Hoffnung, dass das Gesetz zur Reform des Behindertengleichstellungsgesetz für mehr Barrierefreiheit noch dieses Jahr vom Bundestag verabschiedet wird: „Derzeit ist geplant, das Behindertengleichstellungsgesetz im November in erster Lesung im Bundestag zu behandeln. Die zweite und dritte Lesung sollen im Dezember folgen“, teilte er damals mit und machte vielen Hoffnung. Dass diese Hoffnungen zerschlagen wurden, lag sicherlich nicht allein an Takis Mehmet Ali, sondern entscheidend auch an der Blockade der FDPgeführten Ministerien, wie dem Bundesjustizministerium.

Die Freude über den neuen Job des Jungpolitikers ist dennoch bei behinderten Menschen und ihren Verbänden getrübt, denn für sie bleibt von dieser Regierungskoalition und damit auch vom Wirken von Takis Mehmet Ali in seiner Funktion so gut wie nichts übrig – bei all den gemachten Versprechungen im Koalitionsvertrag und von ihm. Daher wäre nun angesagt, dass er und die Bundestagsabgeordneten generell ihren Job machen und fraktionsübergreifend versuchen, beispielsweise noch die Verpflichtung privater Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zur Barrierefreiheit zu erreichen bevor der Bundestag neu gewählt wird.

