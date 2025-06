Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Barrieren verhindern Inklusion

Foto: Lebenshilfe Bremen /Stefan Albers

ERLANGEN (kobinet) Mit dem Blick auf den diesjährigen Welttag der Menschen mit Behinderungen betont die bayrische Landesvorsitzende der Lebenshilfe Carolina Trautner: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Das steht seit 30 Jahren im Grundgesetz. Und seit 15 Jahren gilt in Deutschland die UN-Behinderten-Rechts-Konvention. „Zur vollen Teilhabe gehört immer auch Barrierefreiheit im Alltag. Dort, wo Menschen wohnen, arbeiten, leben. Denn Inklusion gestalten heißt Barrieren abbauen.“

Hierbei seien insbesondere die Kommunen in der Pflicht, so Trautner weiter. In keinem Fall dürfe der heutige Standard bei der Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden wieder gesenkt werden, wie vor kurzem vom Bayerischen Gemeindetag ins Gespräch gebracht. Das würde die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einschränken, wenn nicht gar verhindern, erläutert Trautner.

Vielmehr fordert die Lebenshilfe Bayern in ihrer Resolution „Inklusion gestalten“, die Teilhabe in Kommunen besser zu verankern. Dazu solle unter anderem das Amt von kommunalen Behinderten-Beauftragten gestärkt und deren Aufgaben, Rolle und Finanzierung im Bayerischen Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz festgelegt werden.

Auch sollen Kommunen zum Beispiel beim Wohnungsbau dazu verpflichtet werden, die Belange und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. Ebenso sollen Kommunen prüfen müssen, wie sich ihre Beschlüsse auf das Leben von Menschen mit Behinderungen auswirken. Die Resolution „Inklusion gestalten – Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kommunal stärker verankern“ wurde auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bayern am 9. November 2024 verabschiedet.