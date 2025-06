Bei Anruf Kultur bietet Kunst- und Museumsführungen am Telefon

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Telefon für interessante Gespräche

Foto: H. Smikac

Hamburg (kobinet) 2021 startete Grauwert, Büro für Inklusion und demografiefeste Lösungen, gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg in Zusammenarbeit mit verschiedenen Museen und Kunstvermittler*innen das für alle Teilnehmenden kostenlose Angebot "Bei Anruf Kultur“. Monatlich kommen neue Museen hinzu. Angeboten werden akustische einstündige Führungen am Telefon. Diese finden live aus dem Museeum statt. Zwischendurch gibt es kurze Unterbrechungen für Zwischenfragen. Interessierte erhalten direkt nach Anmeldung die entsprechenden Einwahldaten für die jeweilige Führung. Die Führungen sind kostenlos. Es entstehen lediglich die Telefongebühren für Anrufe ins Festnetz des eigenen Telefonanbieters. Das Programm, das auf der Internetseite oder telefonisch abgerufen werden kann, kann auch über einen Newsletter direkt auf den PC oder postalisch in gedruckter Form bestellt werden.

Bei Anruf Kultur richtet sich an Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht ins Museum kommen oder die Inhalte einer Führung nicht visuell erfassen können, da sie eventuell nicht mobil sind oder in einem Pflegeheim leben. „Auch Menschen, die Probleme haben, sich in größeren Gruppen aufzuhalten – wir möchten den Zugang zu Kultur, Kunst und historischen Themen über das Telefon für jeden möglich machen. Kulturelle Einrichtungen können mit ‚Bei Anruf Kultur‘ neue Zielgruppen erreichen und sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen [email protected]“, heißt es auf der Internetseite www.beianrufkultur.de. Neben dem aktuellen Programm gibt es dort auch die Möglichkeit, den Newsletter zu bestellen, sowie die Telefonnummer, um sich telefonisch zum jeweiligen Programm zu informieren.