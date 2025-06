IGEL-Podcast: Wie kann Gewalt gegen Frauen und Mädchen abgebaut werden?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover IGEL-Podcast zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen und Mädchen

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Mainz (kobinet) "Wie kann Gewalt gegen Frauen und Mädchen abgebaut werden – Internationaler Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen und Mädchen". So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen und Mädchen, der heute am 25. November begangen wird. Zu Gast bei Sascha Lang und beim IGEL-Podcast sind Nina Becker vom Projekt COBRA, einer Koordinations- und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz, und Ellen Kubica, Landesbehindertenbeauftragte von Rheinland-Pfalz, die sich leidenschaftlich für die Stärkung und den Schutz von Frauen mit Behinderung einsetzt, heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Themen der Folge sind:

Herausforderungen, mit denen Frauen und Mädchen mit Behinderung konfrontiert sind.

Strukturelle Gewalt und die Rolle von Einrichtungen.

Empowerment-Ansätze durch Projekte wie COBRA.

Die Bedeutung von Frauenbeauftragten in Einrichtungen und deren aktive Mitgestaltung von Gewaltschutzkonzepten.

Warum die Sensibilisierung von Gesellschaft, Politik und Einrichtungen ein Schlüssel ist.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Kontaktiert uns oder unsere Gäste über die Links in den Shownotes“, heißt es in der Ankündigung des Podcasts.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit den Links zu den Gästen

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast