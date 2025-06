Ausgezeichnet für Selbstbestimmung: Die Preisträger:innen des Wundsam-Hartig Preises 2024

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bild von der Preisverleihung an Roswitha Schachinger

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) Am 23. November 2024 wurde in Wien zum zehnten Mal der Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis für selbstbestimmtes Leben verliehen. Erstmals fand in diesem feierlichen Rahmen auch die Verleihung des Jugendpreises in Erinnerung an Elisabeth Pozzi-Thanner statt. Ausgezeichnet wurden das Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förderung der Integration (ki•i), Roswitha Schachinger und Franz-Joseph Huainigg. Den Pozzi-Thanner-Jugendpreis erhielten Doris Schmid und Carolin Gass, wie es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS heißt.

