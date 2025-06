Vorbereitungen für barrierefreies Wählen für Blinde und Sehbehinderte in Bayern

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wahlzettel mit Kreuz

Foto: ISL

München (kobinet) Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) stellt sicher, dass blinde und sehbehinderte Menschen bei der vorgezogenen Bundestagswahl in Bayern ihre Stimme geheim und eigenständig abgeben können. In enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und spezialisierten Druckereien wird für die Bereitstellung von Wahlschablonen gesorgt. Das BIT-Zentrum des BBSB übernimmt die Verteilung dieser Schablonen in Bayern.

Trotz der knappen Vorlaufzeit hat die Druckerei die Verfügbarkeit der benötigten Materialien bereits zugesichert, sodass die Produktion der Wahlschablonen gesichert ist. Damit die Stimmzettel auch richtig in die Schablone eingelegt werden, sind die Stimmzettel wie gewohnt rechts oben mit einer Markierung versehen. Die Informationen zu der Anwendung der Schablone und den Inhalten der Stimmzettel bekommen blinde Menschen in akustischer Form mitgeliefert.

Zusätzlich stellt der BBSB die Inhalte der bayerischen Stimmzettel in barrierefreier Form auf seiner Website bereit. „Die Organisation läuft auf Hochtouren, und wir sind zuversichtlich, dass alles wie geplant verläuft. Der Wahltermin am 23. Februar 2025 stellt kein Hindernis dar. Die Schablonen werden voraussichtlich 14 Tage vor der Wahl bei den Wahlberechtigten eintreffen“, so Robert Müller vom BIT-Zentrum des BBSB.

Der BBSB appelliert an Wählerinnen und Wähler mit Seheinschränkungen, sich frühzeitig über die Möglichkeiten der barrierefreien Stimmabgabe zu informieren und die bereitgestellten Hilfsmittel zu nutzen. „Gemeinsam setzen wir uns für eine inklusive und demokratische Gesellschaft ein“, heißt es in einer Presseinformation des Verbands.