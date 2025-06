TeamSOD für Special Olympics World Winter Games eingekleidet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Philipp Pflieger überreicht Tänzerin Luisa Brauswetter ihre Kleidung

Foto: SOD / Hannah Hlavacek

HERZOGENAURACH (kobinet) In Vorbereitung auf die Special Olympics World Winter Games, die vom 8. bis 15. März 2025 in Turin stattfinden, wurde das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) am Wochenende in Herzogenaurach eingekleidet. Unterstützt unter anderem von Partner adidas bekamen die 89 deutschen Delegationsmitglieder ihr Outfit. Überreicht wurde die Kleidung von prominenter Seite durch Tobias Angerer, Philipp Pflieger und dem Vorsitzenden der Sportministerkonferenz, Bayerns Sportminister Joachim Herrmann.

Bei den 53 Sportlerinnen und Sportlern die Deutschland in Turin 2025 vertreten, war die Aufregung groß. Erstmals hat sich das gesamte TeamSOD im Vorfeld der Weltwinterspiele in Herzogenaurach auf dem adidas Campus getroffen und die Teambekleidung für das sportliche Highlight im kommenden Jahr erhalten. Mit der Einkleidung des TeamSOD hat Special Olympics Deutschland einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu den Special Olympics World Winter Games erreicht.

Viele Athleten erlebten zum ersten Mal eine Einkleidung für Special Olympics Weltspiele: „Ich freue mich sehr über die Kleidung. Alle Sachen sind toll und ich freue mich schon, sie in Turin zu tragen und für Deutschland bei den Weltspielen anzutreten und mein Bestes zu geben. Ich bin schon gespannt, die anderen Athleten aus aller Welt zu treffen“, freut sich Eiskunstläuferin Emma Gania aus Bayern.