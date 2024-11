TV-Star Bobby Brederlow ist gestorben

Foto: omp

München (kobinet) Der Medienpreis der Lebenshilfe ist benannt nach Bobby Brederlow . Der Schauspieler mit Down-Syndrom aus München war 1999 der erste Preisträger. Mit dem BOBBY würdigt die Bundesvereinigung Lebenshilfe vorbildliches Engagement für Menschen mit Behinderung und Inklusion, das aufklärt und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbaut. Nun ist der Schauspieler Bobby Brederlow einem Bericht von ntv zufolge im Alter von 63 Jahren gestorben.

„TV-Star Bobby Brederlow ist tot“, lautet die Überschrift eines Beitrags auf ntv vom 22. November 2024. „Bekannt geworden ist Bobby Brederlow als erster Schauspieler mit Down-Syndrom in Deutschland. Er spielte in zahlreichen TV-Produktionen und engagierte sich für Menschen mit Behinderung. Ausgezeichnet wurde er mit Bambi und Bundesverdienstkreuz. Nach schwerer Krankheit ist er in München gestorben“, berichtet ntv über den Tod des 63Jährigen.

Link zum ntv-Bericht vom 22. November 2024