Veranstaltungen zu Wegen aus der Werkstatt für behinderte Menschen in Erlangen

Logo: Budget für Arbeit nutzen

Foto: Netzwerk Artikel 3

Erlangen (kobinet) In Erlangen stehen in den nächsten Tagen gleich zwei Veranstaltungen an, die sich mit dem Weg behinderter Menschen aus der Werkstatt beschäftigen. "Mein Weg ins Budget für Arbeit" lautet der Titel einer Veranstaltung für Menschen mit Beeinträchtigung und Angehörige. Diese findet am 28. November 2024 von 16:00 bis 18:00 Uhr im Wabene Bistro, Henkestraße 53, in 91054 Erlangen statt. Die Lebenshilfe Erlangen, Access und Budget Kompetenz laden dazu ein. Am 2. Dezember 2024 findet dann ab 17:30 Uhr eine Lesung von Ottmar Miles-Paul und seiner Leseassistenz Sabine Lohner aus dem Roman Zündeln an den Strukturen über die Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu mit Diskussion in der Stadtbibliothek Erlangen, Marktplatz 1, in 91054 Erlangen des Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Erlangen statt.

„Seit 2018 gibt es in Deutschland das Budget für Arbeit. Es stellt eine Wahlmöglichkeit für die Teilhabe am Arbeitsleben dar. Menschen mit Behinderung aus Werkstätten können damit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Es beinhaltet einen Lohnkostenzuschuss und Unterstützung sowie Begleitung am Arbeitsplatz. Wie aber geht das Budget für Arbeit? Was müssen Interessierte dafür tun? Um diese Fragen geht es bei einem Vortrag am Donnerstag, den 28. November von 16 bis 18 Uhr. Er richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigung und Angehörige. Der Eintritt ist frei. Ort: Wabene Bistro, Henkestraße 53, 91054 Erlangen. Veranstalter sind die Lebenshilfe Erlangen, Access und Budget Kompetenz“, heißt es in der Ankündigung der Lebenshilfe Erlangen zu dieser Veranstaltung.

In der Stadtbibliothek Erlangen, Marktplatz 1, in 91054 Erlangen findet im Rahmen des Projektes „Alles was Recht ist“ des Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Erlangen die Lesung aus dem Roman Zündeln an den Strukturen mit Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner statt. Von 17:30 – 18:30 Uhr gibt es vorab Informationen und ein Gespräch zum Buch in einfacher Sprache mit Ottmar Miles-Paul. Ab 18:45 Uhr beginnt die Lesung aus dem Buch. Die Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung ist telefonisch unter 09131/987 83-51 oder per Mail an [email protected] möglich. Ansprechperson ist Heike Herzog.

Link zu weiteren Infos zum Roman Zündeln an den Strukturen und zu den Lesungen