Ihre Stimme zählt: Umfrage zur Situation von Eltern von Kindern mit Behinderung

Symbol Fragezeichen mit Schatten

Foto: ht

Bochum (kobinet) Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin an der Ruhr-Universität Bochum, Dr. rer. nat. Sabrina Fuths, lädt Eltern dazu ein, an einer Umfrage teilzunehmen, die die Situation von Eltern von Kindern mit Behinderung im Hilfesystem abbildet, beispielsweise im Kontakt mit Behörden, wie dem Jugendamt, in der Beratung oder mit dem Gesundheitssystem. Ziel ist es, Ihre Erfahrungen und Perspektiven zu sammeln, um Barrieren sichtbar zu machen und die Versorgungssituation zu verbessern.

Die Fragen der Umfrage wurden gemeinsam mit Eltern von Kindern mit Behinderung entwickelt, um die relevanten Themen und Herausforderungen aus ihrer Perspektive aufzugreifen. Die Ergebnisse sollen politischen Entscheidungsträger*innen kommuniziert werden, um Veränderungen anzustoßen. Die Teilnahme ist anonym und dauert ca. 20 Minuten. Hier geht es zur Umfrage: https://bochumpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2n78KT0v8SMjg46