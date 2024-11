Wieder neue Werkstatt geplant: Kirchenbau soll Werkstatt für seelisch Behinderte werden

Daumen unten

Foto: Irina Tischer

Oldenburg (kobinet) Die Bemühungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt mit einer entsprechenden Bezahlung scheinen ein Kampf gegen Windmühlen zu sein. Nicht nur, dass die Übergangsquoten aus Werkstätten für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt immer noch unter einem Prozent pro Jahr liegen, es werden auch immer wieder neue Werkstätten für behinderte Menschen errichtet, bzw. diese sogar massiv modernisiert. Vom Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention, das Exklusionssystem Werkstatt zu inklusiven Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt umzuwandeln, bleibt in weiten Teilen Deutschlands ungehört - es werden sogar immer wieder neue Werkstätten gebaut. Diesen Schluss kann man ziehen, wenn man die Schlagzeile eines aktuellen Berichts der Evangelischen Zeitung liest. Diese lautet: "Kirchenbau soll Werkstatt für seelisch Behinderte werden".

„Die evangelische Versöhnungskirche der Oldenburger Kirchengemeinde Ohmstede soll eine Werkstatt für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen werden. Die Kirchengemeinde und die ‚Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg‘ stellten am Mittwoch das neue Konzept vor. Die Gemeinde will das Sakralgebäude im nächsten Jahr wegen zurückgehender Mitgliederzahlen aufgeben und entwidmen“, heißt es im Bericht der Evangelischen Zeitung.

Link zum Bericht vom 20. November der Evangelische Zeitung

Bei den verschiedenen Veranstaltungen mit Lesungen aus dem Roman „Zündeln an den Strukturen“ mit Ottmar Miles-Paul hat sich in der letzten Zeit gezeigt, was alles möglich ist, wenn Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gewollt und gefördert wird. In der Region Kaiserslautern wurden beispielsweise mittlerweile über 130 behinderte Menschen mit Hilfe des Budget für Arbeit auf Stellen des allgemeinen Arbeitsmarkts vermittelt. Inklusionsbetriebe zeigen, dass die sozialversicherungspflichtige und faire Beschäftigung behinderter Menschen möglich ist. Doch immer wieder werde die Schublade Werkstatt aufgemacht und nach althergebrachten Lösungen gegriffen. Das scheint für die Leistungserbringer der Wohlfahrt immer noch sehr attraktiv und einfach zu sein, kritisiert Ottmar Miles-Paul derartige Entwicklungen. Vor allem kritisiert der Behindertenrechtler das lange Zögern der Ampelkoalition bei der anvisierten Reform des Werkstättensystems. Außer viel Gerede sei hier nichts passiert und werde wohl auch nichts mehr nach dem Zerplatzen der Ampelregierung kommen. Leidtragende seien behinderte Menschen, die nicht für 1 bis 2 Euro in den Werkstätten malochen wollen und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten wollen.