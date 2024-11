Sozialhelden: Abstimmen für Kinderbuch und Online-Lesung zum Werkstätten-System

Zeitzeuge Raul Krauthausen

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Meine Kollegin Adina Hermann und ich sind überglücklich, dass sowohl unser Kinderbuch als auch die Hörbuch-Version von "Als Ela das All eroberte" in die nächste Voting-Runde des LovelyBooks Community Awards gekommen ist", schreibt Raul Krauthausen von den Sozialhelden in seinem neuesten Newsletter. Zudem weist Raul Krauthausen auf die Auftaktveranstaltung ihres Projekts JOBinklusive mit einer Lesung aus dem Buch "Zündeln an den Strukturen" über die Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu hin, die am 25. November 2024 um 13:00 Uhr stattfindet.

„Stimme jetzt bei LovelyBooks für „Als Ela das All eroberte“ als Lieblings-Kinderbuch des Jahres ab“, so der Appell von Raul Krauthausen.

Im Hinblick auf die Auftaktveranstaltung des Projekts JOBinklusive heißt es im Newsletter von Raul Krauthausen: „Die SOZIALHELD*INNEN laden herzlich zur Auftaktveranstaltung ihres Projekts JOBinklusive ein! Gemeinsam mit euch möchten wir erreichen, dass alle Menschen – mit oder ohne Behinderung – Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt bekommen. Dafür bieten wir in den nächsten zwei Jahren spannende Fortbildungen an. Los geht’s mit einer besonderen Lesung von Ottmar Miles-Paul! Als langjähriger Aktivist für die Rechte behinderter Menschen, liest er aus seinem Roman ‚Zündeln an den Strukturen‚. Darin begleiten wir drei Werkstattbeschäftigte, die einen radikalen Schritt wagen: Sie setzen ihre Werkstatt in Brand. Doch was kommt danach? Welche Folgen hat der Verlust ihrer Arbeitsplätze? Lasst uns darüber sprechen:

• Wie könnte der Arbeitsmarkt anders gestaltet werden?

• Warum sind Werkstätten für behinderte Menschen umstritten?

Wann? Montag, 25. November 2024, von 13 bis 15 Uhr

Wo? Online über Zoom

Barrierefrei: Es gibt eine Übersetzung in Deutscher Gebärdensprache

Die Teilnahme ist kostenlos! Meldet euch einfach bis zum 22. November an:

E-Mail: [email protected]

SMS/WhatsApp: 0155 60089959″

Link zu weiteren Infos zum Roman Zündeln an den Strukturen