Rückschlag für Persönliche Assistenz in Wien

Schild: Wien

Foto: omp

Wien (kobinet) "Enttäuschendes Nein: Persönliche Assistenz bleibt für viele in Wien unerreichbar", heißt es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS. "Nach über einem Jahr intensiver Verhandlungen stand alles bereit: Wien hätte der Bundesrichtlinie zur Harmonisierung der Persönlichen Assistenz beitreten und damit Menschen mit Behinderungen endlich mehr Selbstbestimmung ermöglichen können. Doch die Wiener Politik hat diese historische Chance ausgeschlagen - mit weitreichenden Folgen", schreibt Martin Ladstätter in der Einleitung seines Kommentar zu der neuesten Entwicklung in Wien.

Link zum BIZEPS-Kommentar mit weiteren Infos von Martin Ladstätter