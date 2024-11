Nachklänge zum Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Gruppenbild vom Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Foto: omp

Duderstadt (kobinet) Das Vorbereitungs-Team des 1. Zukunftsplanungs Michmach-Camp hat sich zu einer Nachbereitung der Veranstaltung getroffen, die vom 17. bis 20. Oktober 2024 in Duderstadt stattfand und eine positive Bilanz der von der Aktion Mensch geförderten Veranstaltung mit ca. 100 Teilnehmenden gezogen. "Dieses Treffen war ein sehr lebendiger wohliger Nachklang", berichter Carolin Emrich vom Vorbereitungsteam über das Treffen. "Uns haben auf unterschiedlichen Wegen, zum Beispiel per E-Mail oder in Gesprächen viele positive, zum Teil sehr berührende Rückmeldungen von Teilnehmenden erreicht. Sie alle machten deutlich: es hat sich sehr gelohnt, dieses Camp zu organisieren. Das Format war super passend."

Auch die eigene Bilanz des Vorbereitungsteams fällt sehr positiv aus – auf inhaltlicher genauso wie auf organisatorischer Ebene und hinsichtlich der Möglichkeiten zu Begegnungen. „Wir haben auch kritisch auf das geschaut, was nächstes Mal anders sein könnte. Das Gesamt-Resümee ist klar: Unser Motto ‚Camp ist wie Tagung, nur viel krasser‘ hat sich definitiv bewahrheitet. Wir denken gerne über eine Wiederholung nach. Wann, wo und wie genau, darüber brütet der neu zusammengesetzte Koordinationskreis des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung und wird alle Interessierten rechtzeitig informieren.“

Mit ihrem Bilanz-Beitrag hat das Vorbereitungsteam des Zukunftsplanungs Mitmach-Camp einen vorläufigen Schlusspunkt im Live-Blog gesetzt, der begleitend zu dieser Veranstaltung betrieben wurde. „Unser ganz besonderer Dank gilt Ottmar Miles-Paul, der mit viel Herzblut und einer sehr gelungenen Mischung aus inhaltsvoller Berichterstattung und humorvollen Episoden dazu beigetragen hat, vielfältige Eindrücke vom Mitmach-Camp in die Welt zu tragen. Und unser Dank gilt nochmals auch allen, die das Camp zu dem gemacht haben, was es war. Und natürlich auch den vielen Blog-Leser*innen, die das Camp interessiert mitverfolgt haben“, erklärte Carolin Emrich im Namen des Vorbereitungsteam für das Zukunftsplanungs Mitmach-Camp. Die Mitglieder des Vorbereitungsteams weisen aber auch besonders auf den Podcast hin, den Ellen Keune im Rahmen ihrer Serie „Lust auf Zukunftsplanung“, der alle zwei Monate im Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) erscheint. Dabei hat Ellen Keune viele Stimmen zum Zukunftsplanungs Mitmach-Camp eingefangen und bietet ein gutes Bild zum Thema Zukunftsplanung, aber auch zur Atmosphäre während der viertägigen Veranstaltung im Jugendgästehaus Duderstadt.

Link zum Live-Blog zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Link zum Podcast zum Mitmach-Camp von Ellen Keune

Link zu weiteren Informationen des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung