Cover des IGEL-Podcast zum Thema Schauspiel

Foto: omp

Bad Segeberg / Frankfurt (kobinet) "Schauspielerei studieren trotz und mit Behinderung - die hfmdk in Frankfurt öffnet sich", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), der vor kurzem erschienen ist. Wie kann Inklusion in der darstellenden Kunst gelingen? Welche Hürden gibt es und wie können sie überwunden werden? Darüber spricht der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang u.a. mit seinem Gast Marc Prätsch, der als Regisseur, Schauspieler und Dozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt tätig ist.

„In dieser Episode von IGEL – Inklusion Ganz Einfach Leben dreht sich alles um Kunst, Theater und Schauspielerei für Menschen mit Behinderungen. Wie kann Inklusion in der darstellenden Kunst gelingen? Welche Hürden gibt es und wie können sie überwunden werden? Unser Gast Marc Prätsch, Regisseur, Schauspieler und Dozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt, spricht über die Bedeutung von inklusivem Theater und den ersten inklusiven Workshop für Menschen mit Behinderungen. Wir diskutieren:

– Wie können Hochschulen inklusiver werden?

– Welche Chancen bietet ein Schauspielstudium für Menschen mit Behinderungen?

– Warum beginnt Inklusion oft mit ‚learning by doing‘?

– Wie sieht die Zukunft des inklusiven Theaters aus?

Erfahrt mehr über spannende Initiativen und warum der Weg zur gelebten Inklusion mit kleinen, aber entschlossenen Schritten beginnt“, heißt es u.a. in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

