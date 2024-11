Aufzeichnung der Buchlesung Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen mit Franz Josef Wagner

Bild von der Lesung mit Franz Josef Wagner

Foto: omp

Im Zuge der Woche der seelischen Gesundheit im Landkreis Hildburghausen fand eine öffentliche Lesung mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema "Lebensqualität und seelische Gesundheit" statt. Franz-Josef Wagner präsentierte dabei Auszüge aus seinem Buch "Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen". Die Veranstaltung wurde im Bürgerhaus in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und dem Verein für systemische Sozialarbeit - Miteinander organisiert. So heißt es in der Ankündigung einer Lesung mit Franz Josef Wagner, deren Mitschnitt nun auf YouTube veröffentlicht wurde.

Hildburghausen (kobinet)

