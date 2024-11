Quer-Bericht: Behindertenwerkstätten in der Kritik: Gescheiterte Inklusion?

Logo: Bayerischer Rundfunk

Foto: omp

München (kobinet) "Behindertenwerkstätten in der Kritik: Gescheiterte Inklusion?" So lautet der Titel eines gut 5minütigen Fernsehbericht des Fernsehmagazin Quer des Bayerischen Rundfunk, der vor kurzem gesendet wurde in die Mediathek der Bayerischen Rundfunks eingestellt wurde. "Ein Werkstatt-Entgelt von durchschnittlich gut 200 Euro für etwa 25 Stunden Arbeit in der Woche - unter diesen Bedingungen arbeiten rund 300.000 Menschen in Deutschland in Behindertenwerkstätten", heißt es in der Ankündigung des BR-Berichts vom 15. November 2024, in dem auch die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen zu Wort kommt.

Link zum Filmbericht des BR-Magazin Quer zu Werkstätten für behinderte Menschen

Das Projekt JOB inklusive der Sozialhelden beschäftigt sich intensiv mit der Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und vor allem mit Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Am 25. November 2024 führt das Projekt eine Online-Lesung mit Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner aus dem Roman Zündeln an den Strukturen zur Situation in Werkstätten für behinderte Menschen mit anschließender Diskussion von 13:00 bis 15:00 Uhr durch. Anmeldungen für die kostenfreie Online-Veranstaltung sind noch bis zum 22. November 2024 per Mail an: [email protected] oder per WhatsApp bzw. SMS unter 0155 600 899 59.