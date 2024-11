Antidiskriminierungskampagne: Hessen: Da geht noch was

Deutschland Lage Hessen

Wiesbaden (kobinet) "Hessen. Da geht noch was.“ Dies ist der Titel der 2022 gestarteten und ständig aktualisierten Antidiskriminierungskampagne des Landes Hessen. "So verbreitet wie Diskriminierung in Hessen ist, so vielfältig sind die Orte, an denen Zusammenhalt und Respekt hochgehalten werden. Orte, an denen Menschen nach ihren Bedürfnissen leben und sich für eine gerechte Gesellschaft engagieren. Der breiten Öffentlichkeit sind diese Orte meistens unbekannt. Das wollen wir ändern“, heißt es auf der Kampagnenwebseite https://da-geht-noch-was.hessen.de/

Weiter heißt es auf der Kampagnenseite: „Wir machen Projekte, Vereine oder Initiativen und Menschen sichtbar, die sich tagtäglich für Solidarität und Akzeptanz engagieren. […] Dahinter steckt die Überzeugung: Antidiskriminierung kann nur dann wirksam werden, wenn sie als Kultur verstanden, gelebt und gefeiert wird. Eine Kultur des Respekts und der Solidarität ist nichts, was der Staat einfach verordnen kann – sie entsteht auch aus der Gesellschaft heraus.“ Auf der Kampagnenwebseite werden Menschen präsentiert, die sich mit ihren Initiativen und Vereinen tagtäglich für Solidarität und Akzeptanz engagieren. Zudem bietet die Webseite Informationen zum Thema „Antidiskriminierung“ in Leichter Sprache und Gebärdensprache sowie Videos mit Untertitel und Audiodeskription. Konzipiert wurde die Kampagne von Diversity Kartell.