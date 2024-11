Podcast Sonntag trifft IGEL: Wie weit darf Comedy gehen?

Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL zum Thema Comedy

Foto: omp

Bad Segeberg / Halle (kobinet) Unter dem Motto "Sagt der Taube zu dem Blinden ... wie weit darf Comedy gehen?" spricht Sascha Lang mit Jennifer Sonntag in der Reihe Sonntag trifft IGEL im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) in der November-Ausgabe 2024 über das Thema Comedy. "Wo liegen die Grenzen des Humors? Wann wird es zu viel? Und wie wirkt Humor, der Menschen mit Behinderung betrifft, auf das Publikum und die Betroffenen selbst?" heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

„In der heutigen Episode von Sonntag trifft IGEL diskutieren Sascha Lang und Jennifer Sonntag ein spannendes und kontroverses Thema: Comedy und Behinderung. Wo liegen die Grenzen des Humors? Wann wird es zu viel? Und wie wirkt Humor, der Menschen mit Behinderung betrifft, auf das Publikum und die Betroffenen selbst?

– Reflexion über persönliche Erlebnisse mit Witzen über Behinderungen.

– Die feine Linie zwischen Galgenhumor und schwarzem Humor.

– Warum Humor oft mit Aufklärung Hand in Hand gehen sollte.

– Diskussion über gesellschaftliche Verantwortung von Comedians.

– Beispiele für gelungene und weniger gelungene Behindertenwitze.

– Warum manche Witze verletzen und andere zum Nachdenken anregen.

– Die Rolle von Inklusion und Diversität in der Comedy.

Mitdiskutieren: Sascha und Jennifer laden euch herzlich ein, eure Erfahrungen zu teilen. Wie habt ihr euch bei Comedy-Veranstaltungen mit Bezug auf Behinderung gefühlt? Was geht zu weit, und was ist noch okay? Kontakt: Schreibt uns euer Feedback an: [email protected]. Wir freuen uns auf eure Geschichten, Meinungen und Anregungen! Und hier noch 2 Links: Einen Text von Jennifer Sonntag, bei dem sie sich vor einiger Zeit bereits mit dem Thema auseinander gesetzt hat: https://jennifer-sonntag.de/index.php/einblicke/humor-und-tod/ Und den Link zum Inklusator: www.inklusator.com

