Inklusionsspieltag von Werder Bremen macht Inklusion erlebbar

Spieler des SV Werder Bremen mit Inklusions-Trikot

Foto: omp

Bremen (kobinet) Am 9. November 2024 hat der Fußballbundesligist SV Werder Bremen unter dem Motto "SVW für ALLE“ einen Inklusionsspieltag veranstaltet und konnte schließlich das Match gegen Holstein Kiel mit 2:1 auch für sich entscheiden. "Wir haben an diesem Tag unseren langjährigen Partner bei vielfältigen Aktionen unterstützt. Denn: 'Für Inklusion braucht es Räume der Begegnung und Werder bietet ganz viele dieser Räume, im Stadion und im Sport. Wir freuen uns sehr, dass wir hierbei schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten', erklärte Thomas Stephany von der Aktion Mensch in einem Bericht über die Aktion.

Das Ziel war, das Thema Inklusion sowohl für Fans und Mitarbeitende als auch für Stakeholdern erlebbar zu machen. So wurde unter anderem die Blindenreportage vorgestellt, die Arbeit der Gebärdendolmetscherinnen und der engagierten Helfer*innen auf der Rollirampe. Zudem gab es ein „Dinner im Dunkeln“ für Mitarbeitende. Darüber hinaus fand auch ein Freundschaftsspiel der inklusiven Fußballmannschaft „Werder Youngstars“ und einem Team aus Kiel statt. Anschließend durften sie im Stadion die Profiteams als Spalierkids auf dem Weg auf den Rasen anfeuern. Die Profis trugen Aufwärmshirts mit unserem Logo, um weiter auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen, heißt es im Bericht der Aktion Mensch.

Link zum Bericht der Aktion Mensch