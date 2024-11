Gibt es andere Möglichkeiten als in der Werkstatt zu arbeiten – wie müssen sich die Strukturen ändern?

Logo: Volkshochschule Frankfurt

Foto: omp

Frankfurt am Main (kobinet) "Sind Werkstätten für viele Menschen mit Behinderung die einzig mögliche Arbeitsstelle? Gibt es andere Möglichkeiten zu arbeiten? Wie müssen sich Strukturen und der Arbeitsmarkt verändern?" Um diese Fragen geht es bei einer Veranstaltung am 28. November 2024 von 18.00 - 20.00 Uhr im Stadthaus Frankfurt, Markt 1, 60311 Frankfurt, zu der die Volkshochschule Frankfurt einlädt. In Ergänzung zu einer Lesung aus dem Roman Zündeln an den Strukturen durch Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner werden Daniel Tiedge vom Selbstvertreterrat der Frankfurter Lebenshilfe, Winfried Kron von der Stabsstelle UN-Behindertenrechtskonvention und Behindertengleichstellungsgesetz im Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (angefragt) und Steffen Pohl von der LAG Inklusionsfirmen Hessen teilnehmen.

In der Einladung der Volkshochschule Frankfurt zur der Lesung aus dem Roman „Zündeln an den Strukturen“ mit anschließender Diskussion mit Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner heißt es in der Ankündigung: „Sind Werkstätten für viele Menschen mit Behinderung die einzig mögliche Arbeitsstelle? Gibt es andere Möglichkeiten zu arbeiten? Wie müssen sich Strukturen und der Arbeitsmarkt verändern? Ottmar Miles-Paul setzt sich seit vierzig Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Im Roman ‚Zündeln an den Strukturen‘ erzählt er von Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten und nach Alternativen suchen. Der Roman greift die aktuelle Debatte um Inklusion auf. Es stellt sich die Frage, wie zeitgemäß Werkstattstrukturen sind und welchen Mehrwert für unsere Gesellschaft Veränderungen mit sich bringen könnten. Mit uns diskutieren Daniel Tiedge, Selbstvertreterrat der Lebenshilfe, Winfried Kron, Stabsstelle UN-Behindertenrechtskonvention und Behindertengleichstellungsgesetz im Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (angefragt) und Steffen Pohl, LAG Inklusionsfirmen Hessen.“

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. November 2024 von 18.00 – 20.00 Uhr im Stadthaus Frankfurt, Markt 1, in 60311 Frankfurt (U-Bahn oder Parkhaus Dom-Römer). Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung: über vhs.frankfurt.de / Tel. 069-212 71501, Kurs-Nummer 9800-46 oder per Mail an [email protected] . „Das Stadthaus Frankfurt ist barrierefrei zugänglich. Bitte geben Sie uns bis 22.11.2024 Bescheid, falls Sie spezifische Bedarfe haben (z. B. Gebärdensprachdolmetscher, Hilfestellung bei…) und wir Ihnen die Teilnahme erleichtern können“, heißt es zum Organisatorischen.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung und zur Anmeldung auf der Seite der Volkshochschule Frankfurt

Link zur Ankündigung der Veranstaltung durch die Lebenshilfe Frankfurt in einfacher Sprache

Link zu Infos zum Roman Zündeln an den Strukturen und zu weiteren Lesungen