Veranstaltung zur Übergabe der Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur

Berlin (kobinet) Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und der Deutsche Kulturrat haben sich in einen intensiven Austausch mit der Selbstvertretung der Menschen mit Behinderungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Sektionen des Deutschen Kulturrats sowie Expertinnen und Experten der inklusiven deutschen Kulturszene begeben. Das Ergebnis: gemeinsame Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur. Damit gehen wir gemeinsam einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung einer inklusiveren Kunst- und Kulturszene. Diese Teilhabeempfehlungen werden an Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kultur übergeben, heißt es dazu in einer Presseinformation des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel mit einem Hinweis auf die Veranstaltung "Kultur braucht Inklusion. Inklusion braucht Kultur“ zur Übergabe der Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur, die am 2. Dezember 2024 von 17:00 bis 18:30 Uhr mit anschließendem Empfang im Kleisthaus, Mauerstraße 53, in 10117 Berlin stattfindet.

In zwei Diskussionsrunden werden die Themen „Arbeitsmarkt“ und „Zugang zu Kunst und Kultur“ in Bezug auf Menschen mit Behinderungen behandelt. Künstlerische Beiträge ergänzen das Programm, bevor die Teilhabeempfehlungen überreicht werden. Den Abend moderiert Schauspieler und Comedian Tan Caglar. Der Einlass beginnt um 15:30 Uhr. Die Veranstaltung ist barrierefrei und bietet Übersetzungen in Deutsche Gebärdensprache, Schriftsprache sowie Leichte Sprache, heißt es in der Ankündigung.

