Tag der offenen Tür der LIGA Selbstvertretung Thüringen am 16. November in Erfurt

Logo: LIGA Selbstvertretung Thüringen

Foto: LIGA Selbstvertretung Thüringen

Erfurt (kobinet) Die LIGA Selbstvertretung Thüringen lädt am 16. November 2024 zwischen 14.00 und 17.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Dabei können sich die Besucher*innen einen Einblick in die Arbeit der Selbstvertretung für Menschen mit Behinderungen verschaffen. Außerdem gibt es Zeit und Raum zum Austausch, zur Diskussion und zum Kennenlernen. Eingeladen wird in die zentral in der Erfurter Innenstadt gelegene Geschäftsstelle der LIGA Selbstvertretung Thüringen, Anger 19/20, in 99084 Erfurt (Zugang über Mühlgasse neben Barmer Versicherung).

Auf dem Programm steht u.a. um 14.15Uhr das Thema „Schnittmengen zwischen Senioren- und Behindertenpolitik“ mit dem Referenten Dr. Jan Steinhaußen. Um 15.30 Uhr heißt es „WiR – inklusives Leben gestalten in und um die Magdeburger Allee“ mit dem Referenten Torsten Theuerkauf.