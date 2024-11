Jürgen Dusel lädt zum Salon mit Felix Klieser im Säälchen am Holzmarkt in Berlin

Plakat zur Veranstaltung am 29.11.2024

Foto: omp

Talk

Award

Ensembles

Berlin (kobinet) Das-Format des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, geht in die nächste Runde: Nach dem erfolgreichen letzten "Salon im Kleisthaus“ mit Aktivist und Autor Raul Krauthausen ist nun ein Künstler zu Gast, der schon in den größten Konzertsälen der Welt gespielt hat. Zu Gast am Freitag, den 29. November 2024 um 17:30 Uhr, dieses Mal im Säälchen am Holzmarkt, ist der Ausnahme-Hornist und Buchautor Felix Klieser. "Felix Klieser ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Künstler. Mit 5 Jahren nahm er den ersten Hornunterricht, mit 13 Jahren wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und das als erster Hornist, der mit den Füßen sein Instrument spielt, denn er wurde ohne Arme geboren. Er gewann 2014 den Echo-Klassik-Preis in der Kategorie 'Nachwuchskünstler des Jahres (Horn)' sowie 2016 den Musikpreis des Verbandes der Deutschen Konzertdirektionen und den Leonard Bernstein. Heute spielt er europaweit in renommierten Orchestern und", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Jürgen Dusel spricht bei der Veranstaltung mit Felix Klieser über seine Biografie, sein persönliches Buch, darüber, was sich verbessern muss für Menschen mit Behinderungen in Kunst und Kultur, und natürlich über Musik. Felix Klieser wird eine Kostprobe aus seinem im August erschienen Buch “Stell dir vor, es geht nicht, und einer tut es doch – Wie wir lernen, mehr zu können, als wir denken” geben. In seinem Buch erzählt er, wie er sich seine Träume trotz widriger Umstände erfüllt hat, welche unglaubliche Kraft große Ziele geben können und welche Prinzipien, Ideen und Denkweisen ihm geholfen haben, Veränderungen umzusetzen. Außerdem gibt es für die Gäste einen exklusiven Einblick in Kliesers musikalische Brillanz. Er wird am Flügel begleitet von dem Pianisten Ron Huang. Der Abend wird in Leichte Sprache und Gebärdensprache übersetzt. Mit Live-Audiodeskription und Untertitelung, wie es in der Ankündigung heißt.

Link zu weiteren Infos zur kostenfreien Veranstaltung und zur nötigen Anmeldung