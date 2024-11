Deutscher Gehörlosen-Bund stellt mit neuem Präsidium Weichen für die Zukunft

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Leipzig (kobinet) Der Deutsche Gehörlosen-Bund hat auf der diesjährigen Bundesversammlung, die vom 8. - 9. November 2024 in Leipzig stattfand, ein neues Präsidium gewählt, das die Geschicke des Verbandes in den kommenden Jahren leiten wird. Mit einer klaren Vision und neuen Ideen tritt das Präsidium an, um den Deutschen Gehörlosen-Bund zukunftsfähig aufzustellen. Zum neuen Präsidenten wurde Ralph Raule gewählt. Er übernimmt das Amt mit dem Ziel, den Deutschen Gehörlosen-Bund zu stärken und das Gemeinschaftsgefühl weiter zu fördern. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement wird er die Hauptverantwortung für die strategische Ausrichtung übernehmen und als Repräsentant des Verbandes in der Öffentlichkeit auftreten, heißt es in einer Presseinformation des Verbandes.

„Unterstützt wird der Präsident von Dawei Ni und Lisa Schuler als Vizepräsidenten. Beide bringen langjährige Erfahrung und Engagement in der Vereinsarbeit mit und werden gemeinsam mit dem Präsidenten für eine harmonische Zusammenarbeit innerhalb des Präsidiums sorgen sowie gezielte Projekte und Initiativen vorantreiben. Die finanziellen Belange des Verbandes liegen in den Händen von Cindy Klink. Als Schatzmeisterin wird sie weiterhin für eine transparente und verantwortungsbewusste Finanzverwaltung sorgen, um den Verband finanziell solide und nachhaltig zu gestalten. Darüber hinaus wurden Kathi Ender, Dodzi Dougban und Isabel Temmen als Beisitzer in das Präsidium gewählt. Sie verstärken das Team mit ihren vielseitigen Kompetenzen und werden sich um verschiedene Aufgaben kümmern“, heißt es vonseiten des Deutschen Gehörlosen Bundes.

„Ich bin stolz auf die Wahl eines so kompetenten und engagierten Präsidiums und freue mich darauf, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen,“ erklärte Ralph Raule, der neu gewählte Präsident. „Wir möchten unseren Mitgliedern auch künftig ein starkes Netzwerk, spannende Veranstaltungen und eine inspirierende Gemeinschaft bieten.“ Das neue Präsidium tritt sein Amt mit sofortiger Wirkung an und freut sich darauf, mit Elan und frischen Impulsen an die Arbeit zu gehen. Die nächsten Monate stehen im Zeichen der strategischen Planung und der ersten konkreten Umsetzungsschritte für eine erfolgreiche Zukunft des Deutschen Gehörlosen-Bundes.

Über den Bundesverband

Der Deutsche Gehörlosen-Bund (DGB) ist die Interessenvertretung für Gehörlose und die Gebärdensprachgemeinschaft in Deutschland. Er informiert und setzt sich für die Rechte von ca. 80.000 gehörlosen Menschen ein. Schwerpunkte sind Barrierefreiheit, Bildung, Gebärdensprache, Verbandspolitik und internationales Engagement, um Gesetze zu verbessern und die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen.