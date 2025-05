Projekt „Vorbildlich in Führung gehen! Mit Role Models Inklusion in Arbeit stärken“

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Köln (kobinet) Die Universität zu Köln und die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) wollen im Verbundprojekt "Vorbildlich in Führung gehen! Mit Role Models Inklusion in Arbeit stärken" gemeinsam konkrete Vorschläge dafür entwickeln, wie Unternehmen das Potenzial von Führungskräften mit Behinderungen nutzen können, um betriebliche Inklusion voranzubringen – zum Nutzen der Beschäftigten und zum Nutzen der Unternehmen. In einer ersten Projektphase wurde der Frage nachgegangen, wie Führungskräfte mit Behinderung als Role Models in Unternehmen wirksam werden können. Der Prototyp einer Role Model-Toolbox und das wissenschaftliche Rahmenmodell sollen nun in fünf Unternehmen erprobt werden.

Die Arbeit des Projekts wird von einem Beirat begleitet. Ein regelmäßig erscheindender Newsletter informiert über die Arbeitsergebnisse und stellt „Role-Models“ vor.

Zur Projektwebseite: https://www.role-models.de/

