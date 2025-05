Online-Vortrag zum Gesamtplanverfahren und seine Hürden

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Dr. Martin Theben

Foto: privat

Berlin (kobinet) Zu einem Online-Vortrag zum Thema "Das Gesamtplanverfahren und seine Hürden" von dem Rechtsanwalt und Lehrbeauftragten Dr. Martin Theben lädt das Berliner Zentrum für Selbdstbestimmtes Leben behinderter Menschen (BZSL) am 5. Dezember 2024 von 15 bis 16:30 Uhr ein. Die Veranstaltung findet Online über Zoom statt. "Kennt ihr das Gesamtplanverfahren vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung als Betroffene/r oder aus eurer Beratungspraxis? Es ist ein relativ neues Verfahren und einige Behörden weigern sich sogar, es anzuwenden. Wolltet ihr schon immer einmal mehr darüber erfahren oder direkt einen Anwalt dazu fragen, dann seid ihr hier genau richtig", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Bitte meldet euch bis zum 04.12.2024 unter [email protected] an. Dann erhaltet ihr kurz vorher den Zoom-Link zur Veranstaltung. Weitere Informationen findet ihr unter: https://www.bzsl.de/beratungs-projekte/selbstbestimmt-vielfalt-inklusion/vortrag/. Wenn ihr bereits Fragen zum Thema habt, schreibt diese gern in eure Anmeldung. Fragen und Mitteilungen zu individueller kommunikativer Unterstützung bitte bis zum 25.11.2024″, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung vonseiten des BZSL.