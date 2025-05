Hört uns zu – Interviews auf YouTube eingestellt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Mainz (kobinet) "Das rheinland-pfälzische Projekt 'Hört uns zu‘ ist ein Stück Zeitgeschichte. Die in Interviews erarbeiteten Betroffenenberichte dokumentieren auf eindringliche Art und Weise die strukturelle Gewalt, die Menschen mit Behinderungen in Sondereinrichtungen erfahren haben. Die Aussagen der in den Interviews portraitierten Betroffenen, die zwischen den 1950er und 80er Jahren unter den Bedingungen und Ereignissen in Erziehungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz gelitten haben, sollen nicht ungehört oder -gesehen bleiben. Daher wurden nun die Videos auf YouTube eingestellt.

Link zu den Videos auf YouTube