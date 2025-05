Dennis Sonne im Vorstand der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Dennis Sonne am Rednerpult im Landtag von NRW

Foto: Dennis Sonne

Herten (kobinet) Der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Dennis Sonne ist neues Mitglied im Vorstand der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen. Rund 100 Delegierten wählten Sonne am 9. November 2024 einstimmig in den Landesvorstand. In seiner Bewerbungsrede vor der Landesdelegiertenversammlung der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen in Herten betonte Dennis Sonne sein langjähriges Engagement für Inklusion, Barrierefreiheit und eine offene Gesellschaft, wie es in einer Presseinformation der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen heißt.

Dennis Sonne, der seit einem Unfall vor 20 Jahren selbst auf einen Rollstuhl angewiesen ist, berichtete von seinen persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und den Hürden, die Menschen mit Behinderungen im Alltag erleben. Als Aktivist und Politiker möchte er sich im Vorstand der Lebenshilfe NRW dafür einsetzen, Inklusion in allen Lebensbereichen voranzutreiben, die Interessen von Menschen mit Behinderungen zu vertreten und die Organisation zukunftsfähig aufzustellen. „Inklusion, Vielfalt und Zukunftsfähigkeit sind die drei Dinge, für die ich mich einsetzen möchte“, so Dennis Sonne.