Veranstaltung: Bildungsübergänge gestalten – Sozialraum nutzen

Foto: Susanne Göbel

Hamburg (kobinet) "Bildungsübergänge gestalten – Sozialraum nutzen", so lautet der Titel einer Veranstaltung des Beratungszentrum des Sozialverband Deutschland (SoVD) in Hamburg, die am 28. November um 17:00 Uhr beim SoVD Beratungszentrum, Mundsburger Damm 42, in 22087 Hamburg stattfindet. Die Veranstaltung ist Teil einer Veranstaltungsreihe zur inklusiven Bildung in Hamburg. Darauf hat Henry Spradau die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung, die nötig ist