Teilhabe und Inklusion sind Auftrag und Ziel der Lebenshilfe

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo der Lebenshilfe

Foto: Lebenshilfe

ERLANGEN (kobinet) Auf der Landesversammlung 2024 der Lebenshilfe Bayern machte dieser Verband deutlich, dass sie Teilhabe und Inklusion auf allen Ebenen voranbringen wird. Das ist Auftrag und Ziel. Das schaffen wir nur gemeinsam – mit engagierten Mitstreitern aus Politik, Wohlfahrt und Gesellschaft. Und im vertrauensvollen Miteinander innerhalb der Lebenshilfe selbst.“ Das betonte die Landesvorsitzende Carolina Trautner auf der Landesversammlung 2024 in Erlangen mit über 100 Delegierten aus ganz Bayern. Als Ehrengast sprach die Lebenshilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt.

Die Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, hob in ihrer Rede hervor, dass Inklusion, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung das Leitbild der Lebenshilfe widerspiegeln. Dabei betonte sie unter anderem, wie unabdingbar das ungeteilte Lebensrecht und die unantastbare Würde aller Menschen für eine demokratische und soziale Gesellschaft ist.

Das soziale Miteinander passiert ganz konkret und alltäglich da, wo Menschen wohnen, arbeiten, leben, so wurde in der Resolution zur Teilhabe in Kommunen hervorgehoben, also in den Kommunen, in den Städten, Dörfern und Siedlungen. Deshalb fordert die Lebenshilfe Bayern in einer Resolution, die Teilhabe in Kommunen besser zu verankern. Dazu solle unter anderem das Amt von kommunalen Behinderten-Beauftragten gestärkt und deren Aufgaben, Rolle und Finanzierung im Bayerischen Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz festgelegt werden.

Auch sollen Kommunen zum Beispiel beim Wohnungsbau dazu verpflichtet werden, die Belange und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. Ebenso sollen Kommunen prüfen müssen, wie sich ihre Beschlüsse auf das Leben von Menschen mit Behinderungen auswirken.

Die Resolution „Inklusion gestalten – Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kommunal stärker verankern“ wurde auf der Mitgliederversammlung 2024 der Lebenshilfe Bayern verabschiedet.