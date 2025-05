IGEL-Podcast zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast von Ellen Keune zum 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp

Foto: omp

Schorndorf / Bad Segeberg (kobinet) "Camp ist wie Tagung - nur viel krasser!" So lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) zur Persönlichen Zukunftsplanung im November 2024. Dieses Mal hat die Macherin der IGEL-Podcast-Reihe, die alle zwei Monaten unter dem Motto "Lust auf Zukunftsplanung" erscheint, Ellen Keune, viele Stimmen beim 1. Zukunftsplanungs Mitmach-Camp, das vom 17. bis 20. Oktober 2024 in Duderstadt stattfand, eingefangen. Neben einem guten Eindruck über die Veranstaltung mit ca. 100 Teilnehmenden vermittelt der Podcast viele Eindrücke zum Geist, der hinter der Methode und den vielen Aktivitäten zur Persönlichen Zukunftsplanung steckt.

„Die November-Ausgabe der Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ ist besonders und anders als gewohnt. Gastgeberin Ellen Keune wurde zur Camp-Reporterin. Beim 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp hat sie Stimmen, Stimmungen und Eindrücke gesammelt, um für die Teilnehmenden eine Erinnerung zu schaffen und Daheimgebliebenen hörbare Einblicke in die Veranstaltung zu ermöglichen. Es geht um Mitmacher*innen, gute Geschichten, Talente, Vergolder*innen, Impulse, Mut und das Schmetterling-Schwarm-Gefühl. Teilnehmende erzählen, was sie mitbringen und am Ende mitnehmen an Inspiration, Dingen, Gedanken, Visionen sowie Netzwerk-Kontakten und berichten von ihren Highlights des 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camps, welches unter dem Motto: ‚Camp ist wie Tagung – nur viel krasser!‘ stand. Die Episoden dieser Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Samstag in den ungeraden Monaten. Die DJane freut sich über Post unter [email protected]. Wer mehr über das 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp wissen möchte, kann im Live-Blog stöbern unter: https://kobinet.liveblog.pro/lb-kobinet/blogs/66c6406ad63cfb120726eb79/index.html. Hier gibt’s allgemeine Informationen zum Thema Persönliche Zukunftsplanung: www.persoenliche-zukunftsplanung.eu und https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/, Ellen Keune findest du unter www.ellen-keune.de und auf LinkedIn unter: linkedin.com/in/ellen-keune-zukunft-staerken-inklusive, Und hier geht’s zur IGEL-Internetseite: www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

