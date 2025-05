Digitale Teilhabe für alle

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bücherreklame

BERLIN (kobinet) Praxisnah beleuchtet ein neuer Sammelband des Lebenshilfe-Verlags die Chancen und Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen. Das neue Buch dieses Verlages trägt den Titel „Digitale Teilhabe und personenzentrierte Technologien im Kontext von Menschen mit Behinderungen“ und nimmt ein hochaktuelles Thema in den Blick, nämlich die Frage: Wie können digitale Technologien Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen und deren gesellschaftliche Teilhabe stärken?

Der Sammelband ist im Lebenshilfe-Verlag erschienen und eine der ersten Fachpublikationen, die sich umfassend mit der Bedeutung der Digitalisierung für Menschen mit Beeinträchtigungen auseinandersetzen. Es beleuchtet praxisnah und wissenschaftlich fundiert, welche Chancen digitale Technologien für den Alltag, die berufliche Entwicklung und die soziale Integration bieten. Gleichzeitig thematisiert der Band die Herausforderungen, denen Menschen mit Beeinträchtigungen nach wie vor begegnen, wenn es um den Zugang zu digitalen Medien und unterstützende Technologien geht.

„Digitale Teilhabe“ richtet sich vor allem an Fachkräfte, die in der Assistenz und Betreuung von Menschen mit Behinderungen tätig sind, an Entwicklerinnen und Entwickler digitaler Lösungen sowie an alle, die sich für Inklusion und Barrierefreiheit engagieren. Der Sammelband bietet eine Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxisberichten, die sich für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften ebenso eignet wie für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.

Dieser Sammelband ist ab sofort zum Preis von 27,50 Euro (plus Versandkosten) im Shop des Lebenshilfe-Verlags und im Buchhandel erhältlich. Bestellungen sind auch über Telefon unter 06421/491-123, per Fax unter 06421/491-167 oder per E-Mail möglich.