Online-Vorstellung des niedersächsischen Aktionsplan Inklusion 2024-2027

Hannover (kobinet) Die niedersächsische Landesregierung hat einen neuen Aktionsplan zur Inklusion geschrieben. Diesen wird am 2. Dezember 2024 von 17:00 bis 18:30 Uhr m Rahmen eines Livestreams vorgestellt. Der niedersächsische Sozialminister Dr. Andreas Philippi und Annetraud Grote, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, sprechen dabei mit weiteren Gästen über die nächsten Schritte für ein inklusives und barrierefreies Niedersachsen. "Ihre Fragen und Themenwünsche sind dabei sehr willkommen. Schreiben Sie uns gerne vorab bis zum 17. November, was Sie besonders interessiert", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Mit einer Mail an [email protected] können entsprechende Fragen bis zum 17. November 2024 eingereicht werden.

Die Veranstaltung wird in Deutsche Gebärdensprache, Schriftsprache und Leichte Sprache übersetzt.

Link zum Livestream der Veranstaltung am 2. Dezember 2024