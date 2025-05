Handicap on Air mit interessanten Themen im November

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Hannover (kobinet) In der November-Sendung von Handicap on Air aus Hannover gibt es eine Reihe von interessanten Beiträgen. Dabei geht es zunächst um Rollstuhlbasketball, um Werkstattbeschäftigte, die den Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bestritten haben und um das Thema Sport. Darauf hat die Sportlerin Tina Deeken, die u.a. zu Gast in der Sendung war, die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

„In unserer November-Sendung geht es zunächst um Rollstuhlbasketball. Hannover United ist trotz schwieriger Vorbereitung sehr ordentlich in die neue Bundesligasaison gestartet. Schwierig war die Vorbereitung wegen der Paralympics in Paris. Deswegen gab es lediglich eine Trainingswoche, bevor es losging. Zudem verließen mit Shaun Norris, Vanessa Erskine und Jan Gans drei alte Hasen den Verein, sodass es eine radikale Verjüngungskur gab. Aber dieses neue, verjüngte Team, musste sich in vier Spielen lediglich dem amtierenden deutschen Meister, dem RSV Lahn-Dill, geschlagen geben. Zudem berichten wir über zwei Werkstattbeschäftigte, die außerhalb der Werkstatt ihren Platz gefunden haben. Da ist zum einen Markus Alonso-Bitter, der seit nunmehr 11 Jahren im Landesarchiv arbeitet, und zwar in der Außenstelle in Pattensen. Zum anderen sprachen wir mit Markus Benjamin Depner, der seit dem Sommer aus der Werkstatt heraus einen Ausbildungsplatz als Beikoch bekommen hat. Er lernt in der Mohmühle, einer Einrichtung für psychisch Genesende in der Wedemark. Schließlich waren wir auch noch auf dem Sportgelände des TuS Bothfeld. Dort legte unser Redakteur Marc Prüsse zusammen mit Tina Deeken das Sportabzeichen ab. Eine erstaunliche Aktion, wenn man bedenkt, dass Tina Deeken immerhin mehrfache Weltmeisterin und Weltrekordlerin ist“, heißt es in der Ankündigung der Novembersendung von Handicap on Air aus Hannover.

Link zu weiteren Infos zu Handicap on Air und die Beiträge aus den bisherigen Sendungen