So ist mein Leben mit Tourette

Stuttgart (kobinet) "So ist ihr Leben mit Tourette" lautet der Titel einer Sendung von SWR 1 Leute mit Stella Lingen, einer angehenden Ärztin mit Tourette, die vor gut einem Jahr ausgestrahlt wurde und auf die die Redaktion von SWR 1 Leute noch einmal hinweist. "'Hitler', 'F*** dich' oder 'Ball' – Begriffe, die Stella Lingen immer wieder unbewusst und unabsichtlich sagt: Sie hat das Tourette-Syndrom. Sie hat regelmäßig Tics und will ihr Medizinstudium abschließen und Ärztin werden. Als Stella Lingen mit ihrem Medizinstudium begann, da war die Welt für sie noch einigermaßen normal. Doch im Alter von 21 Jahren kam die Gewissheit: Sie leidet am sogenannten 'Tourette-Syndrom'. In SWR1 Leute spricht Stella über ihre ersten Symptome, wie sie sich mit der Krankheit 'Tourette' arrangiert und inzwischen sogar noch selbstbewusster geworden ist", heißt es in der Ankündigung des auf YouTube eingestellten Beitrags von SWR 1 Leute Baden-Württemberg.

