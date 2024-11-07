Lesung mit Diskussion zur Situation in Werkstätten für behinderte Menschen in Kaiserslautern

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wappen von Kaiserslautern

Foto: omp

Kaiserslautern (kobinet) Zu einer Lesung aus dem Reportage-Roman "Zündeln an den Strukturen“ von Ottmar Miles-Paul laden der Bezirksverband Pfalz, die Stadt Kaiserslautern und der Verein EX-IN Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 14. November 2024, von 17 bis 19 Uhr in den roten Saal der Fruchthalle Kaiserslautern, Fruchthallstraße 10, ein. Der Eintritt ist frei. Anschließend steht der Autor für Fragen zur Verfügung. Zu Beginn führen Stefan Thome, Inklusionsbeauftragter des Bezirksverbands Pfalz, Steffen Griebe, Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Kaiserslautern, und Silvia Meck von EX-IN Rheinland-Pfalz ins Thema und die Veranstaltung ein. Darauf hat der Speyer-Kurier vor kurzem in einem Beitrag aufmerksam gemacht. Aus Kaiserslautern gibt es aber auch die Nachricht, dass sich dort vor kurzem der Inklusionsbeirat der Stadt neu konstituiert hat.

Link zum Bericht des Speyer Kurier über die Lesung und Diskussion am 14. November 2024

Link zu Informationen und zu weiteren Lesungen zum Roman Zündeln an den Strukturen

Aus Kaiserslautern gibt es zudem Nachrichten vom Inklusionsbeirat der Stadt. Vor kurzem wurde dort nämlich die konstituierenden Sitzung des Inklusionsbeirats im Rathaus Nord durchgeführt. Carsten Ondreka wurde dabei zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Jennifer Bargie. Die Sitzungsleitung hatte bis zur Wahl Oberbürgermeisterin Beate Kimmel inne, die zunächst alle neuen Mitglieder per Handschlag verpflichtete und über ihre Rechte und Pflichten aufklärte. „Ich freue mich, dass Sie diese wichtige Aufgabe übernommen haben“, begrüßte das Stadtoberhaupt zu Beginn die Anwesenden. Der Inklusionsbeirat sei ein wichtiges Bindeglied, um die Belange von Menschen mit Beeinträchtigung in die Stadtpolitik einfließen zu lassen, so Kimmel. Das habe er in der letzten Wahlperiode bewiesen, in der „ein guter Geist“ entstanden sei. „Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Miteinander!“ Die Wahlen zum neuen Inklusionsbeirat fanden am 21. September 2024 statt. Er besteht aus acht gewählten Vertreterinnen und Vertretern aus der Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen, dem städtischen Behindertenbeauftragten sowie einer Vertreterin oder einem Vertreter des Vereins Kaiserslautern inKLusiv e.V. Komplettiert wird der Beirat durch fünf Mitglieder des Stadtrats.

Der Beirat setzt sich für eine umfassende Teilhabe, Barrierefreiheit, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Zudem soll er bei allen städtischen Angelegenheiten gehört werden, die Belange beeinträchtigter Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt berühren. Dem Stadtrat und dessen Gremien, der Verwaltung und dem Behindertenbeauftragten der Stadt steht der Inklusionsbeirat unterstützend und beratend zur Seite. Darüber hinaus hat der Beirat das Recht, sich mit Anträgen und Anfragen an die Verwaltung sowie mit Anträgen und Empfehlungen an den Stadtrat zu wenden, heißt es in einer Presseinformation der Stadt Kaiserslautern.

Link zur Presseinformation: https://inklusionsbeirat-kl.de/2024/10/30/der-inklusionsbeirat-ist-neu-aufgestellt/