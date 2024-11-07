Konferenz zu den Ergebnissen der Staatenprüfung in Deutschland und im Saarland

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Flagge Bundesland Saarland

Foto: Gemeinfrei, public domain

Kirkel (kobinet) "Follow-Up-Konferenz zu den Ergebnissen der Staatenprüfung 2023 zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und im Saarland". So lautet der Titel einer Kooperationsveranstaltung des saarländischen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, der Arbeitskammer des Saarlandes und von Miteinander Leben Lernen e. V. in Zusammenarbeit mit der Monitoring-Stelle UN-BRK Saarland im Deutschen Institut für Menschenrechte. Diese findet am Freitag, den 29. November 2024, von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Bildungszentrum der Arbeitskammer, Am Tannenwald 1 in 66459 Kirkel im Saarland statt.

„Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist seit 2009 in Deutschland in Kraft. Seither hat sich einiges bewegt. Mehr als früher wird erkannt, dass Menschen nicht behindert sind, sondern behindert werden durch gesellschaftliche Barrieren. Die Ergebnisse des 2. Staatenberichtes zur Umsetzung der UN-BRK zeigen zugleich, dass ein echter Paradigmenwechsel in Politik und Gesellschaft hin zu Inklusion noch immer nicht festzustellen ist. Bund, Länder und Kommunen in Deutschland stehen stärker auf der Bremse als andere Länder. Die Veranstaltung bietet Ihnen Gelegenheit, sich über den Stand der Umsetzung der UN-BRK in Deutschland und im Saarland zu informieren und sich aktiv einzubringen. Die Veranstaltung richtet sich an behindertenpolitische Verbände und Organisationen, Seniorenvertretungen und ältere Menschen, Verantwortliche in Politik und Verwaltung, kommunale Behörden und Entscheidungsträger und alle, die sich dafür einsetzen, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen Politikbereichen stärker als bisher berücksichtigt werden“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

