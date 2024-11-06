Menu Close

Petition: Krankenhausreform betrifft uns alle!

Veröffentlicht am 06.11.2024 17:19 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat mit Text Krankenhausreform Rettet die Gehirne
Plakat zur Petition
Foto: SHV-FORUM GEHIRN e.V.

Heidenheim (kobinet) Der Landesverband SHV-FORUM GEHIRN e.V. in NRW bat um Veröffentlichung. Unser Landesverband in NRW ruft dringend zur Unterstützung der Petition für den Erhalt der neurologischen Frührehabilitation auf. Die geplante Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen gefährdet die spezialisierte Versorgung von Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen, darunter Schlaganfälle und Schädel-Hirn-Verletzungen. Diese Reform hätte schwerwiegende Folgen für die Genesungschancen zahlreicher Patient*innen (Aktueller Bericht dazu aus NRW).

Als Bundesverband stehen wir solidarisch an der Seite unseres NRW-Verbandes. „Was aktuell in NRW passiert, betrifft letztlich alle Bundesländer“, erklärt Siegel, Vorsitzender des SHV-FORUM GEHIRN e.V. „Gesundheitsminister Laumann hat selbst betont, dass diese Reform eine Blaupause für ganz Deutschland sein könnte. Was hier entschieden wird, könnte bald alle Bundesländer betreffen.“

Deshalb appellieren wir an alle Bundesbürger und speziell aus NRW:

Schützen Sie die Frührehabilitation, unterstützen Sie die Petition und setzen Sie ein starkes Zeichen, das weit über NRW hinausgeht!

Hier zur Petition auf Change.org

SHV-FORUM GEHIRN e.V.

Karl-Eugen Siegel
Bahnhofplatz 6
89518 Heidenheim

[email protected]

www.shvfg.de

Hubertus Thomasius Nachricht

