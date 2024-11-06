Neue Auflage der Broschüre „Sehen im Alter“ erschienen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Bonn (kobinet) Die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen - hat eine neue Auflage der Broschüre "Sehen im Alter" herausgebracht. Der kostenlose Ratgeber "Sehen im Alter - Lebensqualität erhalten" ermutigt dazu, sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen. Er informiert über typische Augenerkrankungen im Alter und zeigt Wege auf, wie mit Seheinschränkung ein erfülltes und aktives Leben möglich ist.

Link zum Download der Broschüre sowie zur kostenlosen Bestellung von Druckexemplaren:

www.bagso.de/publikationen/ratgeber/sehen-im-alter-lebensqualitaet-erhalten/