Bentele fordert Geschlossenheit in der Regierung

Verena Bentele

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Angesichts der Beratungen der Koalitionsvertreter*innen sieht VdK-Präsidentin Verena Bentele die Regierung in der Pflicht, Geschlossenheit zu zeigen. "In einer Zeit, in der Deutschland vor großen Herausforderungen steht, müssen die Koalitionspartner Verantwortung übernehmen und an einem Strang ziehen, anstatt in endlosen Streitigkeiten zu verharren. Der gemeinsam verabschiedete Koalitionsvertrag muss dabei der Maßstab sein. Darin steht zum Beispiel eine Stabilisierung des Rentenniveaus, die durch die Verabschiedung des Rentenpakets II jetzt umgesetzt werden muss“, erklärte Verena Bentele.

„Die Menschen in Deutschland bauen darauf, dass eine Regierung regiert und Probleme löst. Für die Streitigkeiten auf offener Bühne sollte jetzt endlich der letzte Vorhang fallen. Die Parteien sind schließlich nicht im Vorwahlkampf, sondern es gibt eine gewählte Regierung, und die Menschen in diesem Land haben völlig zurecht Erwartungen an die Koalition. Statt immer wieder neue Diskussionen zu entfachen, braucht es jetzt entschlossenes Handeln und ein gemeinsames Ziel: eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Es ist an der Zeit für eine klare Linie und nachhaltige Lösungen – dafür muss die Ampel-Koalition ihre Differenzen überwinden und endlich liefern“, teilte Verena Bentele mit.