Studie zur barrierefreien gynäkologischen Versorgung im Land Bremen wurde vorgestellt

Arne Frankenstein

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) Großer Andrang herrschte am 30. Oktober 2024 als die Erhebung zur gynäkologischen Versorgung von behinderten Frauen im Land Bremen vorgestellt wurde. Als einer der Initiatoren der Erhebung hat der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, die rund 100 Teilnehmenden aus ganz Norddeutschland begrüßt. Die Anmeldezahl, aber besonders auch die vielen Mails aus ganz Deutschland im Vorfeld der Veranstaltung machen nach Ansicht von Arne Frankenstein den Bedarf an barrierefreien gynäkologischen Praxen deutlich. Die Erhebung für das Land Bremen führt unter anderem auf, dass nicht eine Praxis im Land Bremen einen Patient:innen-Lifter vorhält.

„Dies ist ein Zustand, der dringend korrigiert werden muss, da sich ansonsten Benachteiligungen verfestigen und akute Gesundheitsgefahren drohen“, machte der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen klar. Die Veranstaltung bildet den Auftakt, um in Bremen zu substanziellen Verbesserungen zu kommen. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung sowie Ausschnitte der Studie sind nun auf der Homepage des Landesbehindertenbeauftragten zu finden

www.behindertenbeauftragter.bremen.de/gyn_versorgung