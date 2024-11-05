Menu Close
  • Persönliche Assistenz als Alternative für pflegebedürftige Senior:innen – Interviewpartner:innen gesucht

Persönliche Assistenz als Alternative für pflegebedürftige Senior:innen – Interviewpartner:innen gesucht

Veröffentlicht am 05.11.2024 19:04 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
Fotoausschnitt Humboldt-Uni und ihr Namenszug
Svenja Bergmeier studierte an der HU Berlin (Ausschnitt aus ihrer Facebookseite)
Foto: Svenja Bergmeier

Berlin (kobinet) Frau Svenja Bergmeier promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin, am Institut für Rehabilitationswissenschaften zum Thema „Persönliche Assistenz für pflegebedürftige Senior:innen. Zwischen Utopie und realisierbarer Alternative zu üblichen Unterstützungsformen.“ Im Rahmen dessen erforscht sie Aspekte der Teilhabe, Selbstbestimmung und die Bedarfe von pflegebedürftigen Senior:innen und Assistenznehmer:innen mit Behinderungen. Wir (kobinet) möchten dieses Thema unterstützen und veröffentlichen Ihren Aufruf und Bitte, sich zu einem Interview zu melden.

Für mein Forschungsvorhaben suche ich (bundesweit) Interviewpartner:innen (Assistenznehmer:innen) für qualitative Interviews, die:

  • (wenn möglich) älter als 60 Jahre sind,
  • einen anerkannten Pflegegrad (nach SGB XI §15) haben
  • und mit Persönlicher Assistenz (nach SGB XII §78) leben.

In persönlichen Gesprächen werden Interviews geführt, aufgezeichnet, verschriftlicht und im Rahmen der Doktorarbeit ausgewertet und ggf. veröffentlicht. Die Teilnahme ist freiwillig und die erhobenen persönlichen Daten werden anonymisiert.

Den vollständigen Text des Aushanges finden Sie hier.

Frau Svenja Bergmeier erreichen Sie über E-Mail [email protected] und Handy 017699580778

Hubertus Thomasius Nachricht

