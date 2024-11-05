Filmbericht zur Festveranstaltung zur Grundgesetzergänzung und zur UN-Behindertenrechtskonvention

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

EU-Schwerbehinderung

Foto: EU-Schwerbehinderung

Am 4. November 2024 fand in Berlin eine bedeutende Veranstaltung des Bundesarbeitsministeriums statt. Bundesminister Hubertus Heil würdigt dabei die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich damals für die Ergänzung des Artikels 3 eingesetzt haben, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Er betont, dass trotz großer Fortschritte weiterhin Handlungsbedarf besteht, um die Gleichstellung für alle Menschen zu verwirklichen", heißt es in der Ankündigung des Videoberichts von EU-Schwerbehinderung.

Berlin (kobinet) Diejenigen, die nicht an der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales durchgeführten Festveranstaltung zu 30 Jahre Grundgesetz-Änderung in Artikel 3 und 15 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention im EUREF Campus Berlin am 4. November 2024 teilnehmen konnten, denen bietet der Nachrichtendienst EU-Schwerbehinderung einen besonderen Service. In einem 1stündigen Video wurde sowohl die Rede von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil als auch weitere Highlights der Veranstaltung aufgezeichnet und nun auf YouTube eingestellt. "

Link zum Video zur Veranstaltung des BMAS am 4. November 2024 in Berlin zu 30 Jahren Benachteiligungsverbot für behinderte Menschen im Grundgesetz und zu 15 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland