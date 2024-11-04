Zweitägige Fachtagung zum Thema Gewalt gegen Frauen mit Behinderung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen veranstaltet das Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten in Einrichtungen – Starke.Frauen.Machen. e.V. – am 25. und 26. November eine inklusive Fachtagung. Die bundesweite Veranstaltung richtet sich insbesondere an Frauen mit und ohne Behinderung, Frauenbeauftragte, sowie interessierte Vertreter*innen von Politik und Fachverbänden, um sich über die Themen Gewaltschutz, Selbstbestimmung und die Rechte von Frauen mit Behinderungen in Werkstätten auszutauschen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Frauenbeauftragten in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM). Darüber berichtet Rita Schroll für die kobinet-nachrichten.

Die zweitägige Fachtagung bietet in vier Workshops und mit einer Podiumsdiskussion eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung von Frauen mit Behinderungen sowie zur Weiterentwicklung von Schutzmaßnahmen gegen Gewalt in Werkstätten sowie zur Verbesserung der Situation von Frauen und Frauenbeauftragten in Werkstätten.

Das Programm und weitere Informationen zur Fachtagung:

https://www.starke-frauen-machen.de/t/veranstaltung-tag-gegen-gewalt-an-frauen-rechte-selbst-behauptung-und-umfrage-ergebnisse-zu-frauen-beauftragten-in-wfbm.html