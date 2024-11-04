Wien oder Nürnberg könnten Access City Award für Barrierefreiheit gewinnen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Anlässlich des 15. Jubiläums des "Access City Award“ könnte Wien dieses Jahr die Anerkennung für seine Vorreiterrolle in Sachen Barrierefreiheit erhalten. Die Auszeichnung wird von der Europäische Kommission an Städten verliehen, die Menschen mit Behinderungen ein barrierefreies Leben ermöglichen. Aber auch Nürnberg hat einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS zufolge gute Chancen, die begehrte Auszeichung zu bekommen.

Wien / Nürnberg (kobinet)

„Die Stadt Wien gehört zu den 4 Finalisten für den „Access City Award“, den die Europäische Kommission seit 2010 an Städte vergibt, die sich besonders für Barrierefreiheit und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Für den diesjährigen Award sind neben Wien (Österreich) auch Borås (Schweden), Cartagena (Spanien) und Nürnberg (Deutschland) nominiert, wurde am 31. Oktober 2024 bekannt. Es haben sich 57 Städte beworben. Der Preis würdigt Städte, die einen barrierefreien Zugang zu Verkehr, öffentlichen Gebäuden, Informationen und Freizeitflächen ermöglichen. Die Veröffentlichung der Entscheidung wird bei einer Konferenz in Brüssel für 29. November 2024 erwartet. Wien hat in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Maßnahmen umgesetzt, um den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Parks, Gebäuden und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Bisher wurden 70 Städte – darunter auch vor vielen Jahren Salzburg – für ihre Fortschritte in der Barrierefreiheit ausgezeichnet. Ob Wien in die Liste der Preisträger aufgenommen wird, entscheidet sich bald“, heißt es im BIZEPS-Bericht.

