Cover des IGEL-Podcast mit Salia Kahawatte

Foto: omp

Bad Segeberg (kobinet) "Vom Blind Date über den Absturz zum erfolgreichen Unternehmer", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser Episode spricht Sascha Lang mit Salia Kahawatte, dem Protagonisten des Films "Mein Blind Date mit dem Leben." Salia teilt offen seine außergewöhnliche Lebensgeschichte und spricht über seinen Weg vom fast erblindeten Hotel- und Restaurantfachmann zum erfolgreichen Unternehmer und Autor, wie es in der Ankündigung des Podcast heißt.

„In dieser Episode spricht Sascha Lang mit Salia Kahawatte, dem Protagonisten des Films ‚Mein Blind Date mit dem Leben.‘ Salia teilt offen seine außergewöhnliche Lebensgeschichte und spricht über seinen Weg vom fast erblindeten Hotel- und Restaurantfachmann zum erfolgreichen Unternehmer und Autor. Trotz seiner hochgradigen Seheinschränkung meisterte er eine Ausbildung in der Gastronomie und arbeitete sich bis zur Position des Restaurantleiters hoch – ein Weg voller mentaler Herausforderungen und versteckter Hindernisse, die er mit beeindruckender Entschlossenheit und Workarounds überwand. Salia erzählt, wie der innere Druck und das Verstecken seiner Behinderung schließlich zum Zusammenbruch führten und er sich in einer Rehabilitationseinrichtung neu orientieren musste. Hier lernte er, Screenreader zu nutzen, und entdeckte die Möglichkeiten der digitalen Welt. Diese Phase des Umdenkens und das Ziel, sich weiterzubilden, brachten ihn zurück ins Leben und führten schließlich zu seinem Erfolg als Buchautor und Motivationstrainer. Mit seinem Buch und der späteren Verfilmung seiner Geschichte will er anderen Mut machen, an sich zu glauben und für die eigenen Ziele zu kämpfen. Salia spricht auch über seine heutige Arbeit als Coach und Berater für Unternehmen, die sich auf Inklusion und Mindset-Transformation konzentriert. Er motiviert dazu, Barrieren abzubauen, nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Die Episode endet mit Salias Aufruf, dass jeder Mensch in der Lage ist, über sich hinauszuwachsen, solange er an sich glaubt und bereit ist, aktiv an seiner Zukunft zu arbeiten. Höre rein und lass dich inspirieren – von einem Gespräch, das zeigt, dass Inklusion für alle ein Gewinn ist. Mehr zu Saliya auf: https://www.saliyakahawatte.de/. Zum Inklusator hier entlang: http://www.inklusator.com„, heißt es in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcast.

Link zu dieser Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast