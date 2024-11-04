Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto aus einem Fotoworkshop mit jungen Frauen.

Foto: Anna Spindelndreier

DORTMUND (kobinet) Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für viele Mädchen und junge Frauen eine herausfordernde Zeit. Mädchen und junge Frauen mit Behinderung sehen sich in dieser Lebenssituation verstärkt mit der doppelten Benachteiligung durch die Faktoren Geschlecht und Behinderung sowie mit mangelnder Unterstützung konfrontiert. Diese Situation wollen die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG= autonome Mädchenhäuser/ feministische Mädchenarbeit NRW, das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/ chronischer Erkrankung NRW sowie die DASA Arbeitswelt Ausstellung ändern. Sie laden am 20. November in der DASA in Dortmund zum Fachtag „Gleiche Chance auf gute Arbeit?“ ein.

Der Fachtag bietet so eine wichtige Plattform für Vernetzung und Austausch zwischen Fachleuten und soll die Perspektive von Mädchen und jungen Frauen mit Behinderung in den Fokus rücken, um mit neuen Ansätzen ihren Zugang zu einer erfolgreichen beruflichen Zukunft zu erleichtern.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte, Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter, interessierte Akteurinnen und Akteure aus der Inklusion und der Gleichstellung sowie an politische

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger.

Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist bis zum 12. November 2024 unter dieser Internetadresse möglich.