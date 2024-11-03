Momentaufnahme 363

Momentaufnahme 363Veröffentlicht am 03.11.2024 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?) Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung. Fußabdrucke mit Wasser und herbstlichen Laub gefülltFoto: Irina TischerBerlin (kobinet) Im Herbst steht in den Gärten die Stille, für die wir keine Zeit haben.(Victor Auburtin) Irina Tischer Nachricht Beitrags-Navigation Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag: „Lost in the bubble“ ein Albtraum von Stephan Laux. Und der Versuch einer Deutung.Nächster Beitrag Nächster Beitrag: Vom Blind Date über den Absturz zum erfolgreichen Unternehmer Diesen Beitrag teilen Kurzlink des Artikels: Kurzlink Kopieren