Momentaufnahme 363

Veröffentlicht am 03.11.2024 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Fußabdrucke mit Wasser und herbstlichen Laub gefüllt
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Im Herbst steht in den Gärten die Stille, für die wir keine Zeit haben.

(Victor Auburtin)

Irina Tischer Nachricht

